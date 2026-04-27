Неделин установил новый рекорд страны в марафоне. Никитин, возможно, улучшит его уже 3 мая

Рекордный забег в Дюссельдорфе проходил в достаточно комфортных условиях, Дмитрий и выбрал эту трассу из-за отсутствия на ней разворотов и возможности сохранить высокий темп. Группа лидеров, в которой Дмитрий держался до момента, когда сошли все пейсеры (30 км), изначально шла в графике быстрее рекорда России. Но после того как Дмитрий остался один, все складывалось не так безоблачно. В какой-то момент Неделин схватился за бок — судя по всему, начался печеночный синдром, знакомый многим стайерам. Казалось, что рекорда может и не быть, но Дмитрий дотерпел, хоть и с потерей темпа — изначально казалось, что он бежит на 2:08.20, а вышло на полминуты медленнее.