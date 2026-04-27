Неделин установил новый рекорд страны в марафоне. Никитин, возможно, улучшит его уже 3 мая

Исторический результат показан на марафоне в Дюссельдорфе под российским флагом
26 апреля 2026 года на марафоне в Дюссельдорфе Дмитрий Неделин финишировал с результатом 2 часа 8 минут 54 секунды. Это новый рекорд России. Предыдущее национальное достижение — 2:09.07, установленное Алексеем Соколовым из Санкт-Петербурга 29 октября 2007 года на марафоне в Дублине, — держалось почти 19 лет. Неделин побил его на 13 секунд. Спортсмен преодолел дистанцию под российским флагом, который также показывался и в инфографике.
Исторический рубеж
Российский мужской марафон ждал этого момента с осени 2007-го. Рекорд Соколова какое-то время казался почти неприступным: за без малого два десятилетия сменились поколения бегунов, кардинально эволюционировали технологии кроссовок и методики подготовки, однако приблизиться к заветному рубежу удавалось немногим.
Сам Неделин целенаправленно шел к этой цели последние полтора года. В январе 2025-го он публично заявил, что намерен побить рекорд, после того как на одном из стартов ему не хватило всего 33 секунд — менее одной секунды на каждый километр дистанции. В мае того же года он выиграл Казанский марафон с личным рекордом 2:09.38, остановившись в 31 секунде от достижения Соколова. Осенью на Московском марафоне он финишировал третьим с результатом 2:10.43, став лучшим среди российских участников.
Рекордный забег в Дюссельдорфе проходил в достаточно комфортных условиях, Дмитрий и выбрал эту трассу из-за отсутствия на ней разворотов и возможности сохранить высокий темп. Группа лидеров, в которой Дмитрий держался до момента, когда сошли все пейсеры (30 км), изначально шла в графике быстрее рекорда России. Но после того как Дмитрий остался один, все складывалось не так безоблачно. В какой-то момент Неделин схватился за бок — судя по всему, начался печеночный синдром, знакомый многим стайерам. Казалось, что рекорда может и не быть, но Дмитрий дотерпел, хоть и с потерей темпа — изначально казалось, что он бежит на 2:08.20, а вышло на полминуты медленнее.
Рекорд в контексте
Про биографию Неделина, который пришел в легкую атлетику заметно позже всех своих основных российских конкурентов, написано уже много. Его марафонский дебют состоялся при нестандартных обстоятельствах. На чемпионате России 2020 года в Сочи Неделин должен был выступить пейсмейкером для Степана Киселева — пробежать в темпе олимпийского норматива порядка 20−30 км. Однако Киселев сдал положительный тест на коронавирус и не вышел на старт. Тренер убедил Неделина пробежать всю дистанцию в качестве «длительной тренировки». Результат — 2:22.31 и 12-е место на чемпионате страны.
Нынешнее достижение Неделина — не только личный успех, но и заметное событие для российской легкой атлетики. Предыдущий рекорд Алексея Соколова был установлен в эпоху, когда российские стайеры регулярно боролись за высокие места на международных стартах, имели возможность выезжать на коммерцию, зарабатывать там. Однако с тех пор мужской марафон в России переживал длительный период без значимых прорывов, как, в общем-то, и вся легкая атлетика.
Результат 2:08.54, показанный под российским флагом на престижном европейском старте, фиксирует новый ориентир для следующего поколения марафонцев. Неделин продемонстрировал, что российский мужской марафон способен конкурировать на уровне, близком к мировому.
Днем 26 апреля в Дюссельдорфе рекорд, ждавший своего часа почти 19 лет, наконец пал. Теперь история российского марафона совершенно точно обретет новую веху, только вот насколько продолжительную по времени — большой вопрос.
Уже 3 мая в Казани на старт марафона выйдет Владимир Никитин. Год назад Никитин дебютировал на данной дистанции в той же Казани с результатом 2:09.54. Тогда он уступил как раз Неделину (2:09.38), но был очень доволен дебютом и сейчас явно готовится на результат из 2:09.00. Насколько быстрее — не знает никто, но вероятность того, что 3 мая в столице Татарстана результат Неделина будет улучшен — достаточно высока. Это не умаляет достижение Дмитрия, который добился того, о чем заявлял, — улучшил результат Соколова.
Неделин высказался в адрес Никитина, припомнив тому давнюю допинговую дисквалификацию за бромантан. Сам Дмитрий при этом был включен в пул тестирования РУСАДА только в начале 2025 года, когда понял — для ратификации рекорда страны нужно быть в этом пуле. За 2025 год его протестировали трижды, за первые три месяца 2026-го — один раз. Никитина за это же время — четырнадцать. Разницу в цифрах тестирования Неделину также припоминают уже защитники Никитина.
Повторюсь: рекорд Неделина, простоит он семь дней или еще семь лет, — веха в марафонском беге России. На данный момент такой уровень результатов способны показывать два человека в стране, оба они — иконы в кругах отечественного марафонского движения. Но есть проблема — на данный момент результат Дмитрия это 179-е время в сезоне. И выше него хватает и европейцев, и азиатов, не стоит думать, что там только Кения и Эфиопия.
Автор: Сергей Лисин