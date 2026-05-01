Призера Олимпиады и звезду OnlyFans дисквалифицировали на 20 месяцев

Канадскую прыгунью с шестом Алишу Ньюман наказали за нарушение правил предоставления информации о местонахождении для взятия допинг-проб.

Бронзовый призер Олимпиады в Париже в прыжках с шестом Алиша Ньюман дисквалифицирована на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Athletics Integrity Unit (AIU) — независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Канадку наказали за нарушение правил предоставления информации о местонахождении для взятия допинг-проб.

Дисквалификация 31-летней спортсменки Ньюман отсчитывается от 3 декабря 2025 года.

Канадка завоевала бронзу на Играх в Париже с результатом 4,85 м. Спортсменка также является победителем (2018) и бронзовым призером (2014) Игр Содружества.

Ньюман известна также тем, что имеет страницу на OnlyFans. Она говорила, что публикует много постов о своих тренировках и питании, а также что ее «не волнует, что об этом думают другие».