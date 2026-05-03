Никитин установил рекорд России на Казанском марафоне

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Легкоатлет Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона.
Он показал результат 2 часа 8 минут 9 секунд, установив рекорд России. Второе место занял Чарльз Кипротич Роно (отставание — 50 секунд) из Кении, третьим стал его соотечественник Доминик Ньяро Омаре (+1.13).
Предыдущий рекорд России принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54), который тот установил в немецком Дюссельдорфе 26 апреля. Прежний рекорд страны держался с 2007 года и принадлежал Алексею Соколову, тогда атлет показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд в забеге в Дублине.