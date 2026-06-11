МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее агентство со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что у Исинбаевой числился долг перед Федеральной налоговой службой более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», банковские счета россиянки не были заблокированы.
По данным на 11 июня, у двукратной олимпийской чемпионки больше не числится неоплаченной задолженности по налогам.
В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.