Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам

Ранее агентство со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что у Исинбаевой числился долг перед Федеральной налоговой службой более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», банковские счета россиянки не были заблокированы.