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Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам

Олимпийская чемпионка Исинбаева выплатила 705 тысяч рублей долга по налогам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее агентство со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что у Исинбаевой числился долг перед Федеральной налоговой службой более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», банковские счета россиянки не были заблокированы.

По данным на 11 июня, у двукратной олимпийской чемпионки больше не числится неоплаченной задолженности по налогам.

В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.

Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.