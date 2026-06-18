World Athletics спустя полторы недели признала результат россиянки Кнороз

7 июня на традиционном «Дне прыжков», который проходил на Воробьевых горах в Москве, Кнороз преодолела планку на высоте 4,87 м. Пятью днями позднее спортсменка рассказала ТАСС, что у World Athletics возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом, поэтому ее результат пока официально не подтвержден международной федерацией.