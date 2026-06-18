World Athletics спустя полторы недели признала результат россиянки Кнороз

ЧЕБОКСАРЫ, 18 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) официально признала результат российской спортсменки Полины Кнороз, который она установила на «Дне прыжков» в рамках Недели легкой атлетики Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
7 июня на традиционном «Дне прыжков», который проходил на Воробьевых горах в Москве, Кнороз преодолела планку на высоте 4,87 м. Пятью днями позднее спортсменка рассказала ТАСС, что у World Athletics возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом, поэтому ее результат пока официально не подтвержден международной федерацией.
«Сегодня стало известно, что показанный результат получил подтверждение со стороны World Athletics. Теперь достижение российской легкоатлетки Полины Кнороз официально ратифицировано», — рассказали в пресс-службе.
Кнороз, прыгнув 7 июня на 4,87 м, обновила личный рекорд и показала лучший результат летнего сезона в мире. Выше россиянки в текущем году прыгнула только представительница США Ханна Молл (4,88 м), но в рамках зимнего сезона.