Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
В субботу Кнороз первенствовала на турнире с результатом 4,45 метра. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,35), замкнула тройку призеров Ирина Михайлова (4,35).
В беге на 800 метров у женщин победила Анна Красильникова (2.02,11), второй стала Анастасия Платонова (2.02,44), третьей — Екатерина Реньжина (2.02,48).
У мужчин в аналогичной дисциплине тройку призеров составили Дмитрий Пасечник (1.47,02), Максим Шелих (1.47,28) и Александр Коврижных (1.47,31).
Кубок России завершится в воскресенье.