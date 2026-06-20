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Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке России

Кнороз выиграла соревнования по прыжкам с шестом на Кубке России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.

В субботу Кнороз первенствовала на турнире с результатом 4,45 метра. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,35), замкнула тройку призеров Ирина Михайлова (4,35).

В беге на 800 метров у женщин победила Анна Красильникова (2.02,11), второй стала Анастасия Платонова (2.02,44), третьей — Екатерина Реньжина (2.02,48).

У мужчин в аналогичной дисциплине тройку призеров составили Дмитрий Пасечник (1.47,02), Максим Шелих (1.47,28) и Александр Коврижных (1.47,31).

Кубок России завершится в воскресенье.