Бегунья Тангара посетовала на полупустые трибуны на Кубке России в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 21 июня. /ТАСС/. Чемпионка России в беге на 400 м с барьерами Эмилия Тангара очень надеется, что в стране на легкоатлетические соревнования когда-нибудь будет приходить так же много болельщиков, как на университетские турниры в США. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Тангара в феврале 2026 года начала учебу в магистратуре в West Texas A&M University (специальность — спортивная психология), после окончания первого курса в конце мая она вернулась в Россию. Кубок страны в Чебоксарах стал для бегуньи вторым стартом после возвращения из США.
«Кубок России считается одним из главных стартов года, сюда по возможности приезжают все соперники, — рассказала Тангара. — Только, конечно, хотелось бы побольше масштабности в плане зрительского ажиотажа».
«В Америке мне не приходилось участвовать в соревнованиях при таких [не заполненных] трибунах, как в Чебоксарах. Там были полные трибуны. На них сидели как участники соревнований из других колледжей и университетов, так и обычные зрители. Надеюсь, что когда-нибудь нас тоже будет такое. Я желаю всего лучшего российской легкой атлетике», — добавила спортсменка.
В Чебоксарах Тангара одержала победу на своей коронной дистанции, пробежав круг с барьерами за 56,29 секунды.