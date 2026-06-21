Бегунья Тангара посетовала на полупустые трибуны на Кубке России в Чебоксарах

«В Америке мне не приходилось участвовать в соревнованиях при таких [не заполненных] трибунах, как в Чебоксарах. Там были полные трибуны. На них сидели как участники соревнований из других колледжей и университетов, так и обычные зрители. Надеюсь, что когда-нибудь нас тоже будет такое. Я желаю всего лучшего российской легкой атлетике», — добавила спортсменка.