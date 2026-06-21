Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на КР

Герасимов одержал победу в беге на 110 м с барьерами на КР по легкой атлетике.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Матвей Герасимов завоевал золото в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах.

Результат Герасимова составил 13,33 секунды. Вторым стал Семен Манаков (13,62), третьим — Анатолий Киселев (13,85).

Результаты других соревнований:

бег на 100 м с барьерами, женщины: 1. Дарья Осипова (12,72), 2. Виктория Погребняк (12,78), 3. Алина Бозюкова (13,10);

метание копья, женщины: 1. Валерия Бездольная (59,24), 2. Элла Кузнецова (57,15), 3. Варвара Судоплатова (56,00);

тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (14,38), 2. Анастасия Кобылянских (13,93), 3. Дарья Нидбайкина (13,91).

Кубок России проходил с 18 по 21 июня.