Герасимов одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на КР

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Матвей Герасимов завоевал золото в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах.
Результат Герасимова составил 13,33 секунды. Вторым стал Семен Манаков (13,62), третьим — Анатолий Киселев (13,85).
Результаты других соревнований:
бег на 100 м с барьерами, женщины: 1. Дарья Осипова (12,72), 2. Виктория Погребняк (12,78), 3. Алина Бозюкова (13,10);
метание копья, женщины: 1. Валерия Бездольная (59,24), 2. Элла Кузнецова (57,15), 3. Варвара Судоплатова (56,00);
тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (14,38), 2. Анастасия Кобылянских (13,93), 3. Дарья Нидбайкина (13,91).
Кубок России проходил с 18 по 21 июня.