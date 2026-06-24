Рекордсменка мира Чекалина назвала самый тяжелый момент ультрамарафона

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Последний круг дался новой рекордсменке мира в Backyard Ultra — ультрамарафонской гонке на выбывание россиянке Вере Чекалиной особо тяжело, осознание близости рекорда не добавляло сил. Об этом Чекалина рассказала ТАСС по телефону.
Спортсменка на соревнованиях Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области за четверо суток преодолела дистанцию длиной 643,7 км (96 кругов), побив прежнее мировое достижение (95 кругов), которое принадлежало спортсменке из Великобритании Саре Перри. По правилам Backyard, участники должны пробежать как можно больше кругов протяженностью 6 706 метров (4,16 мили), потратив на преодоление одного круга не больше часа. Правилами соревнований подобного формата бега запрещено продолжать гонку в одиночку. Необходимо, чтобы как минимум два человека продолжали бежать.
«Бегом занимаюсь около 11 лет, а к этому забегу я готовилась примерно полгода, — рассказала Чекалина. — Особенно тяжело мне дался последний круг, когда я уже понимала, что после него у меня будет мировой рекорд. И этот “последний шаг” оказался самым тяжелым. Перед рекордным 96-м кругом я была очень уставшая, у меня очень болели ноги, и самочувствие было уже очень далеко от идеального».
«Погодные условия были тоже непростыми. Днем было очень жарко, я никогда не думала, что в Ленинградской области может быть такая высокая температура. Нам приходилось бежать в пекло. Но мы были готовы к такой погоде, так как при подготовке тренировали бег в разных условиях, в том числе в жару. Поэтому я перенесла это пекло очень хорошо. Донимали ли комары? Нет, они не могли за мной угнаться», — продолжила спортсменка.
Чекалина заметила, что во время не прекращавшегося четверо суток забега она старалась полноценно питаться. «Питание нам предоставили организаторы, ту же пасту, творожные запеканки. Тренер меня тоже подкармливал. Мармеладки, конфеты, паштеты, изюм, щи, отварное мясо, лапша. Но еда не должна быть жирной. Повторюсь, было обычное полноценное питание», — сказала спортсменка.
«Что касается взаимоотношений с теми, кто несколько суток бежал рядом с тобой, то, конечно, мы поддерживали друг друга, немало общались, с некоторыми я даже успела подружиться. Негатива в отношениях вообще не было», — отметила собеседница ТАСС.
Следующая цель — победа на чемпионате мира.
«Сейчас я вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в октябре. Это будет ключевой старт, к которому я буду готовиться. Конечно, я хочу пробежать на нем больше кругов, чем мои зарубежные соперницы. Хочу, чтобы золото чемпионата мира очутилось в России», — заключила рекордсменка мира.
Как рассказал ТАСС тренер спортсменки Алексей Белослудцев, чемпионат мира в Backyard Ultra — ультрамарафонской гонке на выбывание стартует одновременно в разных странах мира. Российские участники ЧМ-2026 будет бежать на той же трассе в Коробицине, где в среду в рамках Biotropika Ultra Trail Чекалина установила новый мировой рекорд.