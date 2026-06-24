Рекордсменка мира Чекалина назвала самый тяжелый момент ультрамарафона

«Погодные условия были тоже непростыми. Днем было очень жарко, я никогда не думала, что в Ленинградской области может быть такая высокая температура. Нам приходилось бежать в пекло. Но мы были готовы к такой погоде, так как при подготовке тренировали бег в разных условиях, в том числе в жару. Поэтому я перенесла это пекло очень хорошо. Донимали ли комары? Нет, они не могли за мной угнаться», — продолжила спортсменка.