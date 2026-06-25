Новый рекордсмен мира в ультрамарафоне Климов испытал чувство обиды на финише

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Дмитрий Климов, установивший в четверг новый мировой рекорд в Backyard Ultra — ультрамарафонской гонке на выбывание — на финише испытал чувство обиды и небольшого разочарования из-за того, что был вынужден прекратить бег из-за нелепой дисквалификации своего соперника Ивана Заборского. Об этом Климов сообщил ТАСС.
Спортсмен на соревнованиях Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области за пять с лишним суток преодолел дистанцию длиной 831,5 км (124 круга) и побил прежний мировой рекорд (119 кругов), который принадлежал спортсмену из Австралии Филу Гору и был установлен в июне 2025 года.
«Чувствую себя сейчас, в принципе, нормально, только немного прибивает пока, — рассказал Климов. — Пусть здесь днем и жарко, но физически был готов и дальше бежать, ведь забег прервался внезапно. Мы с моим соперником Ваней Заборским пообщались после финиша, и очень обидно, что из-за какой-то нелепости с ним случилась дисквалификация. Не будь ее, мы могли бы пробежать еще больше и сделать рекорд мира еще более значительным. Мне обидно за него и за себя».
Заборский был дисквалифицирован на 122-м круге после того, как невольно нарушил правила и взял в руки телефон из рук бабушки-волонтера, которая хотела его сфотографировать. По правилам соревнований, он не имел права это делать, так как такие действия автоматически будут расцениваться как помощь посторонних людей во время забега.
«На старте я даже предположить не мог, что мне удастся побить мировой рекорд, ни о чем таком не думал. Просто ставил перед собой задачу участвовать в забеге, пока могу бежать. Только травма или потеря сознания могла меня досрочно выкинуть из гонки, а так хотел бежать до конца, чтобы узнать свои физические возможности, свой потенциал», — добавил собеседник ТАСС.
«Я, наверно, от усталости еще до конца не осознал, что сумел установить мировой рекорд. Другие меня поздравляют, фотографируют, автографы берут. Мне такое состояние непривычно, ведь я пять ночей нормально не спал, поэтому пока не пришел в себя», — признался собеседник ТАСС.
Про борьбу со сном, жарой и холодом.
Рекордсмен мира рассказал, что тяжелее всего ему пришлось в третью ночь забега. «Здесь в течение суток были очень резкие температурные перепады, днем очень жарко, а ночи весьма прохладные. И третья ночь была самой холодной. Соревнования проходили в низине, ночью были туманы, и организм не успевал быстро перестроиться после жары к холоду. Первые две ночи еще были нормальные по температуре, а третья выдалась очень холодной. Меня тогда бил озноб, и я бежал на физическом и моральном пределе, приходилось заставлять себя выходить на каждый новый круг», — признался Климов.
«Формат гонки позволяет чуть-чуть поспать в ходе забега, но первые две ночи я вообще не мог уснуть. На преодоление круга дается час, и после бега ты оставшееся время можешь использовать по своему усмотрению. Но в последующие ночи я по пять минут в два-три часа мог поспать, что, конечно, очень выручало», — отметил рекордсмен мира.
Главным призом забега была квартира в Санкт-Петербурге, ключи от которой передали бы победителю забега в случае установления им мирового рекорда. «Мне уже вручили ключи от квартиры и денежный приз. Было очень приятно. Не думаю, что теперь перееду из родного Петрозаводска, где у меня есть работа, в Питер. Наверно, как-то по-другому ее буду использовать», — сказал Климов.
«Следующим стартом для меня теперь, наверно, будет командный чемпионат мира, который будет в октябре. Хотя изначально я не планировать на нем выступать. Теперь я поеду домой в Карелию, где буду спокойно восстанавливаться», — заключил собеседник ТАСС.
По правилам Backyard, участники должны пробежать как можно больше кругов протяженностью 6 706 метров (4,16 мили), потратив на преодоление одного круга не больше часа. Правилами соревнований подобного формата бега запрещено продолжать гонку в одиночку. Необходимо, чтобы как минимум два человека продолжали бежать.
Backyard в переводе с английского языка означает «задний двор», «задворки». Именно на задворках своей фермы американец Лазарус Лейк в 2012 году впервые провел необычный забег, где результаты участников отсчитывались не в километрах или милях, а в «задних дворах» или кругах. Лейк придумал и длину круга, по его мнению, подготовленный бегун в комфортном темпе способен преодолеть за 24 часа дистанцию в 100 миль (160,9 км) при средней скорости 4,16 мили в час.