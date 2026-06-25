Новый рекордсмен мира в ультрамарафоне Климов испытал чувство обиды на финише

«Чувствую себя сейчас, в принципе, нормально, только немного прибивает пока, — рассказал Климов. — Пусть здесь днем и жарко, но физически был готов и дальше бежать, ведь забег прервался внезапно. Мы с моим соперником Ваней Заборским пообщались после финиша, и очень обидно, что из-за какой-то нелепости с ним случилась дисквалификация. Не будь ее, мы могли бы пробежать еще больше и сделать рекорд мира еще более значительным. Мне обидно за него и за себя».