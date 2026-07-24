В Белоруссии оценили шансы ВФЛА выиграть дело против World Athletics в CAS

МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Апелляция направлена на оспаривание решения совета World Athletics, который оставил в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных стартов.
«Решение World Athletics демонстрирует жесткую и последовательную позицию руководства этой организации, которая заметно отличается от политики Международного олимпийского комитета и ряда других спортивных федераций, допустивших (к соревнованиям — ред.) атлетов с государственной символикой», — сказала Мирончик-Иванова.
Она подчеркнула, что пересмотр решений другими федерациями выглядит более последовательным шагом, если исходить из ценностей олимпизма. «Спортсмены посвящают всю жизнь тренировкам, и лишение их возможности выступать из-за паспорта противоречит принципу недискриминации», — добавила белорусский депутат.
При этом она заметила, что «жесткая позиция World Athletics на этом фоне выглядит скорее политизированной, чем спортивной».
«Ранее CAS неоднократно вставал на сторону международных федераций в аналогичных политических спорах, признавая за ними право обеспечивать безопасность соревнований. Однако шансы ВФЛА повышаются за счет явного диссонанса между жесткой позицией World Athletics и смягчением риторики со стороны МОК и других крупных федераций», — считает Мирончик-Иванова.