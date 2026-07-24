Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии оценили шансы ВФЛА выиграть дело против World Athletics в CAS

МИНСК, 24 июл — РИА Новости. Шансы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу против Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) растут на фоне смягчения риторики со стороны Международного олимпийского комитета, заявила РИА Новости белорусский депутат, бронзовый призер Чемпионата мира и серебряный призер Чемпионата Европы в помещении по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.

Источник: РИА Новости Спорт

МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Апелляция направлена на оспаривание решения совета World Athletics, который оставил в силе отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных стартов.

«Решение World Athletics демонстрирует жесткую и последовательную позицию руководства этой организации, которая заметно отличается от политики Международного олимпийского комитета и ряда других спортивных федераций, допустивших (к соревнованиям — ред.) атлетов с государственной символикой», — сказала Мирончик-Иванова.

Она подчеркнула, что пересмотр решений другими федерациями выглядит более последовательным шагом, если исходить из ценностей олимпизма. «Спортсмены посвящают всю жизнь тренировкам, и лишение их возможности выступать из-за паспорта противоречит принципу недискриминации», — добавила белорусский депутат.

При этом она заметила, что «жесткая позиция World Athletics на этом фоне выглядит скорее политизированной, чем спортивной».

«Ранее CAS неоднократно вставал на сторону международных федераций в аналогичных политических спорах, признавая за ними право обеспечивать безопасность соревнований. Однако шансы ВФЛА повышаются за счет явного диссонанса между жесткой позицией World Athletics и смягчением риторики со стороны МОК и других крупных федераций», — считает Мирончик-Иванова.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше