Барьерист Шубенков вынужден пропустить чемпионат России в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропустит чемпионат страны в Екатеринбурге из-за недостаточной готовности к турниру. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
«Я продолжаю оставаться спортсменом, и, конечно, мне очень хотелось бы выступить на главном старте сезона, чтобы попытаться отстоять в Екатеринбурге свой прошлогодний титул, — рассказал Шубенков. — Но, к сожалению, я не смогу этого сделать из-за определенных проблем со здоровьем. Мне просто не хватило времени нормально подготовиться к чемпионату страны».
«Вместо того, чтобы нормально тренироваться, я угодил на неделю в больницу. У возрастных спортсменов, такое, к сожалению, случается в самый ненужный момент. Но сейчас я чувствую себя нормально и продолжаю поддерживать свою физическую форму», — добавил собеседник ТАСС.
Последний раз Шубенков принимал участие в соревнованиях в конце августа прошлого года, когда в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге занял первое место. Тремя неделями ранее он в очередной раз завоевал титул чемпиона России.
В активе 35-летнего Шубенкова также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.
Зимой Шубенков вместе с фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой принимал участие в телевизионном проекте «Ледниковый период».