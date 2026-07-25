Барьерист Шубенков вынужден пропустить чемпионат России в Екатеринбурге

«Я продолжаю оставаться спортсменом, и, конечно, мне очень хотелось бы выступить на главном старте сезона, чтобы попытаться отстоять в Екатеринбурге свой прошлогодний титул, — рассказал Шубенков. — Но, к сожалению, я не смогу этого сделать из-за определенных проблем со здоровьем. Мне просто не хватило времени нормально подготовиться к чемпионату страны».