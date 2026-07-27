Кнороз рассказала о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

Кнороз в июле стала обладательницей китайского кроссовера, который стоит в салонах не менее 3,9 млн рублей. Как сообщал ранее ТАСС, эту машину ей подарил ее молодой человек после того, как спортсменка на Кубке России в Чебоксарах установила личный рекорд, прыгнув на 4,91 м.