Кнороз рассказала о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Полина Кнороз, ставшая недавно обладательницей автомобиля китайского производителя, очень рада этому подарку и не понимает, как после такой машины можно садиться за руль европейских марок машин. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
«Я уже привыкла к этой машине, мне она безумно нравится, — призналась Кнороз. — Я не понимаю, как можно после такой китайской перейти на европейские авто».
Кнороз в июле стала обладательницей китайского кроссовера, который стоит в салонах не менее 3,9 млн рублей. Как сообщал ранее ТАСС, эту машину ей подарил ее молодой человек после того, как спортсменка на Кубке России в Чебоксарах установила личный рекорд, прыгнув на 4,91 м.
После успеха в Чебоксарах россиянка почти месяц занимала первую строчку в мировом рейтинге прыгуний с шестом в 2026 году. Сейчас Кнороз вторая после австралийки Нины Кеннеди (4,95). На чемпионате России в Екатеринбурге Кнороз победила с результатом 4,80 м.
Кнороз сейчас находится в отношениях с актером и продюсером Матвеем Зубалевичем.
Кнороз 27 лет. Спортсменка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года. В Екатеринбурге она в пятый раз выиграла летний чемпионат России.