Чемпиона России 2024 года в марафонском беге Реункова сбила машина

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпион России 2024 года в беге на 42,195 км Алексей Реунков пострадал от столкновения с выезжавшим со двора автомобилем, у спортсмена зафиксированы переломы остистых отростков позвонков и повреждено колено. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.
ЧП произошло в минувший понедельник в столичном районе Ново-Переделкино.
«Сейчас я себя чувствую более-менее нормально, — рассказал Реунков. — Все произошло вчера, когда я ехал на велосипеде по тротуару, и меня сбила машина, выезжавшая со двора. Водитель вышел из машины, поднял меня, тут все нормально. Сначала хотели скорую вызвать, но потом решили добираться до травмпункта своим ходом, он меня туда отвез. Судиться с ним я не буду, мы оформили все бумаги, он будет оплачивать все мое лечение, определенную сумму зафиксируем».
«У меня есть перелом остистых отростков позвонков, но нейрохирург сказал, что это не такая серьезная проблема, все заживет, но недели три-четыре будет болеть. Но у меня пострадало еще и колено, вот с ним более сложная ситуация. Вроде трещины нет, но заживет небыстро. Строгого лежачего режима у меня нет, я могу передвигаться, корсета никакого нет, но колено побаливает, конечно», — добавил собеседник ТАСС.
Реунков отметил, что теперь ему придется отказаться от выступления на марафонской дистанции на Спартакиаде, забег запланирован на 23 августа. «Все будет зависеть от того, как все будет заживать. До Московского марафона остается два месяца, и насчет него пока не могу ничего сказать», — отметил спортсмен.
«Не думал, что со мной такое произойдет. Я вроде всегда такой осторожный и аккуратный», — заключил 42-летний Реунков, в активе которого есть также бронзовая медаль чемпионата Европы — 2014 в марафонском беге.