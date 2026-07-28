Чемпиона России 2024 года в марафонском беге Реункова сбила машина

«Сейчас я себя чувствую более-менее нормально, — рассказал Реунков. — Все произошло вчера, когда я ехал на велосипеде по тротуару, и меня сбила машина, выезжавшая со двора. Водитель вышел из машины, поднял меня, тут все нормально. Сначала хотели скорую вызвать, но потом решили добираться до травмпункта своим ходом, он меня туда отвез. Судиться с ним я не буду, мы оформили все бумаги, он будет оплачивать все мое лечение, определенную сумму зафиксируем».