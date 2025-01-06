Чешский гонщик выиграл этап «Дакара» в зачете грузовиков

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чех Мартин Мацик на Toyota стал победителем второго этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Он преодолел спецучасток протяженностью в 967 км, который проходил в течение двух суток, за 12 часов 10 минут 51 секунду. Далее расположились его соотечественник Алеш Лопрайс (Iveco; отставание 9 минут 43 секунды) и литовец Вайдотас Зала (Iveco; +18.52).
В зачете внедорожников лучшим на этапе стал саудовец Язид Аль-Раджи (10:56.54) на Toyota, второе место занял представитель ЮАР Хенк Латеган (+4.16) на Toyota, третье — катарец Нассер Аль-Аттия (+6.29) на Dacia.
Среди мотовездеходов в классе SSV первенствовал на этапе американец Брок Хегер (Polaris, 11:57.43), следом расположились француз Ксавье де Сультре (Polaris, +7.26) и португалец Алешандре Пинту (BRP, +38,08). В классе Challenger победу одержал нидерландец Пол Спирингс (Taurus, +11:57.48), вторым финишировал аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus, +0.02), третьим — американец Корбин Ливертон (Taurus, +3.01).
В зачете мотоциклистов этап выиграл австралиец Дэниел Сандерс (KTM, 11:12.13), вторым стал американец Скайлер Хаус (Honda, +7.37), третьим — испанец Тоша Скарейна (Honda, +7.41).
Общий зачет грузовиков возглавляет Мацик (17:24.29), внедорожников — Латеган (15:40.30), SSV — де Сультре (16:57.52), Challenger — Кавильяссо (16:45.02), мотоциклов — Сандерс (16:10.31).
Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли-марафоне «Дакар».