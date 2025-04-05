Из-за горящей травы 3-ю практику дважды прерывали красными флагами

Накануне вторую практику дважды останавливали красными флагами по данной причине. В субботу по той же причине дважды прерывали третью сессию свободных заездов.
Возгорания вызваны искрами, которые высекают планки под днищами болидов. Ситуацию усугубляет прошлогодняя сухая трава на автодроме. В последние годы этапы в Сузуке проходили осенью, и такой проблемы не возникало.
В пятницу ФИА сообщила, что предприняла меры по борьбе с возгораниями травы.
ФИА предприняла меры после двух возгораний травы в практике.
Шарль Леклер о красных флагах: «Что ж такое, #####. Кошмар, а не сессия. С меня хватит».