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Из-за горящей травы 3-ю практику дважды прерывали красными флагами

Горящая трава вновь повлияла на проведение тренировки перед Гран-при Японии.

Накануне вторую практику дважды останавливали красными флагами по данной причине. В субботу по той же причине дважды прерывали третью сессию свободных заездов.

Возгорания вызваны искрами, которые высекают планки под днищами болидов. Ситуацию усугубляет прошлогодняя сухая трава на автодроме. В последние годы этапы в Сузуке проходили осенью, и такой проблемы не возникало.

В пятницу ФИА сообщила, что предприняла меры по борьбе с возгораниями травы.

ФИА предприняла меры после двух возгораний травы в практике.

Шарль Леклер о красных флагах: «Что ж такое, #####. Кошмар, а не сессия. С меня хватит».