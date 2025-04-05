Пилоты «Ф-1» попросили ФИА изменить правила закрытия DRS

Однако в обоих случаях все зависит от настроек: команды могут выбирать необходимое давление на тормоз, а в случае с газом ФИА требует закрытия DRS, когда педаль отпускается минимум на 20%. Чувствительность выбирается в зависимости от типа трассы и особенностей поворотов.