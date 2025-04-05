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Пилоты «Ф-1» попросили ФИА изменить правила закрытия DRS

Во второй практике Гран-при Японии пилот «Альпин» Джек Дуэн не справился с управлением в первом повороте и вылетел с трассы в барьеры на скорости выше 300 км/ч.

Источник: Спортс"

Как рассказал руководитель команды Оливер Оукс, причиной аварии стало то, что Дуэн не отключил систему DRS при входе в поворот.

По сообщению The Race, произошедшее всерьез обеспокоило пилотов «Ф-1», и на вечернем брифинге они попросили ФИА изучить возможность избежать подобного в будущем.

Сейчас есть два автоматических способа закрытия заднего крыла. Первый связан с тормозами: как только пилот их использует, система отключается. Второй касается газа: DRS деактивируется, если педаль неактивна на протяжении определенного периода времени.

Однако в обоих случаях все зависит от настроек: команды могут выбирать необходимое давление на тормоз, а в случае с газом ФИА требует закрытия DRS, когда педаль отпускается минимум на 20%. Чувствительность выбирается в зависимости от типа трассы и особенностей поворотов.

Один из предложенных вариантов по улучшению ситуации — применение GPS: систему DRS можно было бы отключать с помощью сигнала на определенных участках трассы.

В ФИА согласились изучить вопрос и возможные решения.

Руководитель «Альпин» об аварии Дуэна: «Причиной стала ошибка с незакрытым крылом DRS».