Джеймс Воулз о возгораниях травы: «В ФИА пытались увлажнить ее, но им стоит рассмотреть другие способы»

«Думаю, это мешает всем нам. Когда вы входите в ритм, то вам нужно проехать пару кругов на “софте”, чтобы все вышло правильно. Но, как и остальным, нам не удалось этого сделать.
Безусловно, мы поговорили с ФИА в конце этой практики. Никто не хочет повторения этой ситуации — это касается всех. Это лучшее, что я могу сказать.
Наша задача — убедиться в том, что это не застанет нас врасплох. Вероятно, [в квалификации] лучше выехать на трассу немного раньше. Это единственный способ защититься.
Они [ФИА] пытались увлажнить траву, но думаю, им стоит рассмотреть другие способы перед квалификацией", — сказал Воулз.
ФИА направит «все доступное время и ресурсы» на увлажнение травы после четырех красных флагов из-за возгораний.