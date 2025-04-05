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Джеймс Воулз о возгораниях травы: «В ФИА пытались увлажнить ее, но им стоит рассмотреть другие способы»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз недоволен красными флагами из-за горящей травы на «Сузуке», которая несколько раз прерывала практики — из-за чего пилоты не смогли полностью проверить квалификационный темп в третьей тренировке.

Источник: Спортс"

«Думаю, это мешает всем нам. Когда вы входите в ритм, то вам нужно проехать пару кругов на “софте”, чтобы все вышло правильно. Но, как и остальным, нам не удалось этого сделать.

Безусловно, мы поговорили с ФИА в конце этой практики. Никто не хочет повторения этой ситуации — это касается всех. Это лучшее, что я могу сказать.

Наша задача — убедиться в том, что это не застанет нас врасплох. Вероятно, [в квалификации] лучше выехать на трассу немного раньше. Это единственный способ защититься.

Они [ФИА] пытались увлажнить траву, но думаю, им стоит рассмотреть другие способы перед квалификацией", — сказал Воулз.

ФИА направит «все доступное время и ресурсы» на увлажнение травы после четырех красных флагов из-за возгораний.