Франц Тост: «У Пиастри выше природная скорость, Норрис способен компенсировать это благодаря лучшей работе с шинами»

[Пиастри -] настоящая восходящая звезда. Он выдает потрясающие выступления. Сейчас он начинает свой третий сезон и уже показывал превосходные гонки в последние два года. Он становится все более зрелым пилотом, более опытным, и очень сильно осложнит жизнь Ландо. У него выше природная скорость.