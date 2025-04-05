Франц Тост: «У Пиастри выше природная скорость, Норрис способен компенсировать это благодаря лучшей работе с шинами»

"Если есть пилоты такого уровня, нельзя назначать кого-то первым номером — это ударит по другому гонщику, и он такое не примет.
[Пиастри -] настоящая восходящая звезда. Он выдает потрясающие выступления. Сейчас он начинает свой третий сезон и уже показывал превосходные гонки в последние два года. Он становится все более зрелым пилотом, более опытным, и очень сильно осложнит жизнь Ландо. У него выше природная скорость.
Хотя у Норриса больше опыта, и порой он способен компенсировать это благодаря лучшей работе с шинами в гонках, я не уверен, что он сможет сохранить это преимущество по ходу всего сезона.
Надо дать пилотам «Макларена» бороться. Иначе ты уничтожишь одного из них", — заявил Тост.
Австриец также рассказал о приоритетах команды:
«Для меня как руководителя не имеет значения, кто выиграет чемпионат пилотов. Мне интересен только Кубок конструкторов».
Ландо Норрис: «Макларен» — единственная команда с двумя хорошими пилотами в данный момент".
Ландо Норрис: «Хэмилтон еще привыкает к “Феррари”. Никогда не стал бы возносить себя на пьедестал, но “Макларен” сильнее всех в командной работе».