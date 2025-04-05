Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода — впечатляющий пример развития на все 360 градусов»

Думаю, это впечатляющий пример развития на все 360 градусов. А как мы знаем, это не дается за бесплатно и при отсутствии усилий. Вы можете ощутить, как много сил и концентрации он вложил", — сказал Мекьес на пятничной пресс-конференции.