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Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода — впечатляющий пример развития на все 360 градусов»

Руководитель «Рейсинг Буллз» отметил прогресс Юки Цуноды, перешедшего в «Ред Булл».

Источник: Спортс"

"Мы часто думаем, что пилоты растут только в плане зрелости — с точки зрения спокойствия и способности к анализу — но думаю, в случае Юки мы увидели развитие на все 360 градусов.

Он стал более спокойным, зрелым, значительно улучшил способность давать техническую обратную связь. Он и впрямь сделал впечатляющий шаг вперед за последние 12 месяцев — и это выражается в скорости.

В результате природная скорость увеличивается. Когда вы соединяете все это вместе, вы превращаете молодого пилота в лидера команды — именно такую роль он занимал с начала сезона.

Думаю, это впечатляющий пример развития на все 360 градусов. А как мы знаем, это не дается за бесплатно и при отсутствии усилий. Вы можете ощутить, как много сил и концентрации он вложил", — сказал Мекьес на пятничной пресс-конференции.

Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Задача команды — растить молодые таланты для старшего брата. Далее решение остается за “Ред Булл”.