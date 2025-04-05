Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода — впечатляющий пример развития на все 360 градусов»

"Мы часто думаем, что пилоты растут только в плане зрелости — с точки зрения спокойствия и способности к анализу — но думаю, в случае Юки мы увидели развитие на все 360 градусов.
Он стал более спокойным, зрелым, значительно улучшил способность давать техническую обратную связь. Он и впрямь сделал впечатляющий шаг вперед за последние 12 месяцев — и это выражается в скорости.
В результате природная скорость увеличивается. Когда вы соединяете все это вместе, вы превращаете молодого пилота в лидера команды — именно такую роль он занимал с начала сезона.
Думаю, это впечатляющий пример развития на все 360 градусов. А как мы знаем, это не дается за бесплатно и при отсутствии усилий. Вы можете ощутить, как много сил и концентрации он вложил", — сказал Мекьес на пятничной пресс-конференции.
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Задача команды — растить молодые таланты для старшего брата. Далее решение остается за “Ред Булл”.