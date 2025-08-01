Карлос Сайнс: «Кажется, в этот уик-энд у “Уильямса” нет желанной скорости»

"Сегодня было несколько проблем. Кажется, в этот уик-энд у нас нет желанной скорости. Мы ожидали, что эта трасса окажется трудной для нас, и на протяжении всего дня пытались обнаружить способ прибавить в темпе за счет изменения настроек.
Мы извлечем уроки из сегодняшнего дня, внесем некоторые изменения за ночь и завтра постараемся выложиться на максимум, чтобы в квалификации оказаться в первой десятке", — сказал Карлос.
Гран-при Венгрии-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й.