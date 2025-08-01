Карлос Сайнс: «Кажется, в этот уик-энд у “Уильямса” нет желанной скорости»

"Сегодня было несколько проблем. Кажется, в этот уик-энд у нас нет желанной скорости. Мы ожидали, что эта трасса окажется трудной для нас, и на протяжении всего дня пытались обнаружить способ прибавить в темпе за счет изменения настроек.