Алекс Албон: «У “Уильямса” есть несколько хороших идей, как улучшить темп»

"Сегодня все прошло нормально. Первая практика получилась сильной. Мы не стали проезжать второй быстрый круг, вместо этого постарались найти темп уровня первой пятерки — что на этой трассе нам не свойственно. Мы кое-что изменили в настройках болида, которые кажутся подходящими.
Во второй практике, возможно, мы выбрали неправильное направление. Нужно будет изучить это. Мы знали, что на этой трассе нам нелегко — но это дает возможность изучить настройки. Теперь у нас есть несколько хороших идей", — сказал Албон.
Карлос Сайнс: «Кажется, в этот уик-энд у “Уильямса” нет желанной скорости».