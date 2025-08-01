Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алекс Албон: «У “Уильямса” есть несколько хороших идей, как улучшить темп»

Пилот «Уильямса» высказался о результатах первых практик Гран-при Венгрии, где в первой тренировке показал 11-е время, а во второй — 18-е.

Источник: Спортс"

"Сегодня все прошло нормально. Первая практика получилась сильной. Мы не стали проезжать второй быстрый круг, вместо этого постарались найти темп уровня первой пятерки — что на этой трассе нам не свойственно. Мы кое-что изменили в настройках болида, которые кажутся подходящими.

Во второй практике, возможно, мы выбрали неправильное направление. Нужно будет изучить это. Мы знали, что на этой трассе нам нелегко — но это дает возможность изучить настройки. Теперь у нас есть несколько хороших идей", — сказал Албон.

Карлос Сайнс: «Кажется, в этот уик-энд у “Уильямса” нет желанной скорости».