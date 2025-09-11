Эдди Ирвайн: «Шумахер очень многим пожертвовал ради перехода в “Феррари”. Возможно, он недобрал 2−3, а то и 5 титулов»

Потому что в первые сезоны они ничего не добились — и люди даже не представляют, насколько все плохо было в «Феррари». Михаэль сам понимал, что [с точки зрения результатов] в этом переходе нет никакого смысла. Но он был настолько сильнее остальных гонщиков, что просто решил: «Я все равно это сделаю. Я перейду в “Феррари”, а там посмотрим». И это просто поразительно.