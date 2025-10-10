Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Хэмилтон и Леклер не дают достаточно обратной связи “Феррари”, так как оба пилотируют на инстинктах»

Один разгоняет болид, другой получает нужные ему данные. Прямо сейчас у «Феррари» два гонщика, которые пилотируют на инстинктах. Есть два блестящих инстинктивных пилота — не считаю, что они дают достаточно обратной связи, чтобы строить и развивать действительно быстрые болиды", — отметил эксперт.