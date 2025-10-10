Ричмонд
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Хэмилтон и Леклер не дают достаточно обратной связи “Феррари”, так как оба пилотируют на инстинктах»

Бывший гонщик «Формулы-1» Дерек Дэли раскритиковал «Феррари», которая выбрала однотипных Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, которые не могут составить эффективную пару гонщиков.

"У каждой команды, работающей на высочайшем уровне, на мой взгляд, есть два пилота с противоположными навыками.

Есть гонщики, которые пилотируют на инстинктах — другими словами, всегда гонят на грани. Они разгоняют машину до предела ее возможностей.

И есть пилоты с особой чувствительностью: они «читают» болид, предоставляют обратную связь, инженеры на них полагаются и могут разработать быструю машину.

Один разгоняет болид, другой получает нужные ему данные. Прямо сейчас у «Феррари» два гонщика, которые пилотируют на инстинктах. Есть два блестящих инстинктивных пилота — не считаю, что они дают достаточно обратной связи, чтобы строить и развивать действительно быстрые болиды", — отметил эксперт.

Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Приглашение Хэмилтона — маркетинговое решение “Феррари”. Времена прежнего Льюиса не вернутся».

Сэм Берд: «Хэмилтон поступил правильно, продолжив ехать без тормозов, но прекрасно понимаю, почему Алонсо взбесился».