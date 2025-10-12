Гюнтер Штайнер: «Норрис должен благодарить меня! Иначе его бы заставили поменять поврежденное переднее антикрыло»

«Мне нужно рассказать историю целиком обо всей этой чуши. В то время был один гоночный директор [Эдуарду Фрейташ], и он не был британцем. Он просто не должен был стать гоночным директором “Ф-1”. Он провел где-то пять или шесть Гран-при, а затем его отправили обратно в WEC, потому что этот парень был помешан на деталях болида.