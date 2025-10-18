Владимир Башмаков: «Пиастри забыл о соперниках позади, комментарии Брауна и Стеллы неуважительны — будто все должны куда-то деться ради “Макларена”

«Норрис раньше отпустил тормоз, Пиастри пошел крестить, но забыл, что там еще кто-то есть позади. По сути, повернул в Нико Хюлькенберга, которому, как говорят в таких случая гонщики, еще “внутри залез Алонсо”.
Комментарии Брауна и Стеллы неуважительны. Будто все остальные должны куда-то деться ради их пилотов. Даже при том, что они защищают своих", — написал эксперт.
Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход.
Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов “Макларена” не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков».