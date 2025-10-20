Льюис Хэмилтон: «В конце гонки думал, что у меня либо сломано переднее антикрыло, либо что-то не так с шинами»

"Я не до конца уверен в том, что случилось. Я прошел 5-й поворот и мне показалось, что я на что-то наехал. На машине внезапно проявилась сильная недостаточная поворачиваемость — так что я подумал, что получил прокол колеса. На торможении в 11-м повороте машина вообще отказалась останавливаться.