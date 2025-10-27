Ландо Норрис: «Гонка в Мехико получилась очень простой — это этого мне и хотелось»

"Я очень рад победе. Я просто старался сохранять предельную концентрацию и смотреть вперед, занимаясь своим делом.
Гонка получилась для меня очень простой — именно этого мне и хотелось. Я хорошо стартовал, хорошо сорвался с места, хорошо проехал первый круг — и после этого мог действовать дальше.
Помогло то, что я сорвался с места намного лучше, чем соперники рядом со мной. Это моя первая победа в Мехико, и я очень ей рад", — рассказал Норрис.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.