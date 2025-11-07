Ричмонд
Льюис Хэмилтон об 11-м месте: «Надо получить удовольствие в спринте — это все, что я могу сделать»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями после 11-го места в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу, а также ответил на вопрос о желтых флагах.

Напарник британца Шарль Леклер развернулся в конце второго сегмента, что не позволило Льюису совершить решающую попытку.

"Это точно не помогло. Ай-ай-ай (смеется).

Дело не в недостатке усердия. Команда считала, что мы гораздо быстрее, чем в итоге получилось. Я сделал все возможное, и это моя ответственность — важнее всего, что скорость оказалась недостаточной.

Сложно [оценить ощущения в болиде], если вылетаешь после второго сегмента. Мы упорно трудимся, и я вряд ли могу сделать еще что-то. Что есть, то есть.

Я стартую 11-м — надо просто получить удовольствие. Сейчас все буквально сводится к этому. Сезон для меня складывается не лучшим образом, и нужно наслаждаться гонками — это все, что я могу сделать«, — отметил семикратный чемпион “Формулы-1”.

Хэмилтон не пробился в 3-й сегмент квалификации к спринту после разворота Леклера и рискует получить штраф за предполагаемое игнорирование желтых флагов.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.