Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Надо оставаться реалистами. “Ред Булл” будет выкладываться ради побед в гонках до конца сезона»

Нидерландец отстает от победителя гонки Ландо Норриса из «Макларена» на 49 очков.
«Даже когда уик-энд складывается очень тяжело, команда все равно не сдается — вот что мне нравится. Мы всегда стремимся к тому, чтобы стать лучше, не довольствуемся вторым местом — в противном случае легко можно было сказать после спринта: “Давайте не трогать машину, все не так уж плохо, не станем рисковать”.
Но настрой команды другой. Мы всегда хотим стать быстрее. Да, в квалификации не сработало, но это позволило нам снова внести изменения в болид и стать гораздо сильнее сегодня.
Но надо также принять во внимание, что сегодня чуть холоднее — пожалуй, это слегка нам помогло.
Мы потеряли слишком много очков в начале и середине сезона. То, что мы оказались в таком положении, уже сюрприз, но надо оставаться реалистами: мы были недостаточно сильны, если смотреть на сезон в целом.
Но мы все равно будем выкладываться по полной до конца сезона, чтобы добиться успехов, постараться выиграть гонки. Мы здесь ради этого«, — сказал четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу.
