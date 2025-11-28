Ричмонд
Шарль Леклер: «Мы очень медленные, в этот уик-энд у “Феррари” тоже возникли сложности»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Катара, отметив, что машине не хватало скорости для борьбы за самые высокие места.

Источник: Спортс"

Леклер пробился в третий сегмент квалификации, но там занял лишь 9-е место.

«Мы очень медленные, в этот уик-энд у нас тоже возникли сложности. Нас ждет еще один тяжелый Гран-при. При этом от времени Цуноды, который финишировал пятым, меня отделили всего несколько сотых долей секунды. Так что мы могли выступить лучше. Но будет справедливо отметить, что мы столкнулись с трудностями и пока уик-энд складывается тяжело», — рассказал Леклер.

