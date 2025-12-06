Фернандо Алонсо отказался вмешиваться в борьбу за титул в Абу-Даби: «Не хочу оказаться в новостях в понедельник»

"Интересно, я об этом не думал. Теперь мне есть чем заняться вечером. Порой даже если Макс замедляется, этого все равно недостаточно, чтобы догнать его — так что ему придется сильно замедлиться.
Мы постараемся заняться собственной гонкой, и если стратегия позволит рассмотреть другие варианты, то мы попытаемся среагировать. Мы боремся с «Хаасом» и «Заубером» за [7-е] место в Кубке конструкторов. У нас нет другого стимула — и мы попытаемся сохранить контроль над ситуацией.
Я буду пристально следить за борьбой за титул [поглядывая на экраны около трассы], ведь на этой трассе очень легко выступать.
В третьем повороте есть экран, который находится в центре поля зрения. В пятом повороте экран расположен у внутренней траектории. В седьмом — на внешней и на внутренней, в девятом — их тоже два, при входе в поворот и при выходе из него. Здесь много экранов. Завтра будет потрясающее шоу.
Сыграю ли я какую-то роль во всем этом? Не особо. Надеюсь, что смогу удержаться подальше от этой борьбы. Ну, не особо подальше, потому что хочу заработать очки — и при этом не оказаться в новостях в понедельник", — сказал Алонсо.
Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1».