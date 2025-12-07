Серхио Перес отреагировал на борьбу Цуноды и Норриса репостом мема с фразой: «Возможно, я относился к тебе слишком сурово»

По ходу гонки Юки Цунода — напарник Макса Ферстаппена — попытался удержать позади старавшегося пройти вперед Ландо Норриса.
Задача японца заключалась в том, чтобы оттормаживать британца на протяжении трех кругов. Так Норрис потерял бы несколько позиций — что обеспечило бы Ферстаппепену победу в чемпионате.
Однако Ландо прошел Юки с первой же попытки — причем за многократное изменение траектории на прямой Цунода получил 5-секундный штраф.
Перес отреагировал на данный эпизод, сделав репост мема с персонажем вселенной Marvel Таносом, который говорит стоящему перед ним «Серхио»: «Возможно, я относился к тебе слишком сурово».
«Возможно?», — подписал пост мексиканец.
Финал «Ф-1» — без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса.