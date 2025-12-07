Ричмонд
Серхио Перес отреагировал на борьбу Цуноды и Норриса репостом мема с фразой: «Возможно, я относился к тебе слишком сурово»

Пилот «Кадиллака» и бывший гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился реакцией на события Гран-при Абу-Даби.

Источник: Спортс"

По ходу гонки Юки Цунода — напарник Макса Ферстаппена — попытался удержать позади старавшегося пройти вперед Ландо Норриса.

Задача японца заключалась в том, чтобы оттормаживать британца на протяжении трех кругов. Так Норрис потерял бы несколько позиций — что обеспечило бы Ферстаппепену победу в чемпионате.

Однако Ландо прошел Юки с первой же попытки — причем за многократное изменение траектории на прямой Цунода получил 5-секундный штраф.

Перес отреагировал на данный эпизод, сделав репост мема с персонажем вселенной Marvel Таносом, который говорит стоящему перед ним «Серхио»: «Возможно, я относился к тебе слишком сурово».

«Возможно?», — подписал пост мексиканец.

Финал «Ф-1» — без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса.

