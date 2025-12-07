Ричмонд
Гоночный инженер Ферстаппена может сменить должность (Autosport)

Как передает Autosport, Джанпьеро Ламбьязе — гоночный инженер Макса Ферстаппена — может сменить роль в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

По ходу 2025-го британец итальянского происхождения не раз отсутствовал на Гран-при по личным причинам, в связи с которыми зимой планируется более подробное обсуждение возможного перехода специалиста на новую должность в «Ред Булл» — чтобы финальный вариант устроил все стороны.

Инсайдеры команды подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, в связи с чем на данным момент стоит избегать поспешных выводов.

Финал «Ф-1» — без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса.

