Мама Норриса о титуле сына: «Эти последние круги — они длились вечность»

«Эмоционально я истощена, но очень счастлива. Очень рада за семью, за команду “Макларен”, за фанатов, ведь они всегда были рядом.
Мы многим пожертвовали [ради титула Норриса]. Когда Ландо было семь, он начал заниматься картингом. К тому моменту, когда ему исполнилось восемь, он соревновался вместе со своим братом Олли. Двое моих мальчиков пошли в одном направлении, а мои две девочки — в другом.
Я скучала по Ландо и Олли, мне не хватало того, чтобы наблюдать за тем, как они растут, будучи детьми. Внезапно игры с трактором голышом в саду были окончены. Все закончилось. Мне этого не хватает, но все это все равно невероятно. Это потрясающе.
Что я делала между этапами в Катаре и Абу-Даби? Все очень просто. Мы полетели домой, обратно в Англию. Я немного постирала, поработала в саду, а в среду пошла посмотреть рождественский спектакль внука. В четверг мы снова оказались в самолете. Очень запутанная и короткая неделя. Но эти последние круги — они длились вечность", — рассказала Вауман.
Ландо Норрис — 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы.