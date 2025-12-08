Мама Норриса о титуле сына: «Эти последние круги — они длились вечность»

Что я делала между этапами в Катаре и Абу-Даби? Все очень просто. Мы полетели домой, обратно в Англию. Я немного постирала, поработала в саду, а в среду пошла посмотреть рождественский спектакль внука. В четверг мы снова оказались в самолете. Очень запутанная и короткая неделя. Но эти последние круги — они длились вечность", — рассказала Вауман.