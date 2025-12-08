Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Норриса о титуле сына: «Эти последние круги — они длились вечность»

Циска Вауман, мама Ландо Норриса, отреагировала на чемпионство сына, которое он оформил на Гран-при Абу-Даби — последнем этапе сезона.

Источник: Спортс"

«Эмоционально я истощена, но очень счастлива. Очень рада за семью, за команду “Макларен”, за фанатов, ведь они всегда были рядом.

Мы многим пожертвовали [ради титула Норриса]. Когда Ландо было семь, он начал заниматься картингом. К тому моменту, когда ему исполнилось восемь, он соревновался вместе со своим братом Олли. Двое моих мальчиков пошли в одном направлении, а мои две девочки — в другом.

Я скучала по Ландо и Олли, мне не хватало того, чтобы наблюдать за тем, как они растут, будучи детьми. Внезапно игры с трактором голышом в саду были окончены. Все закончилось. Мне этого не хватает, но все это все равно невероятно. Это потрясающе.

Что я делала между этапами в Катаре и Абу-Даби? Все очень просто. Мы полетели домой, обратно в Англию. Я немного постирала, поработала в саду, а в среду пошла посмотреть рождественский спектакль внука. В четверг мы снова оказались в самолете. Очень запутанная и короткая неделя. Но эти последние круги — они длились вечность", — рассказала Вауман.

Ландо Норрис — 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы.