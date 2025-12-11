Зак Браун о титуле Норриса: «Было непросто. Макс Ферстаппен — величайший пилот современности»

До этого нидерландец выиграл четыре титула подряд.
«Это было непросто. “Ред Булл” — невероятная команда, а Макс Ферстаппен — величайший пилот современности», — сказал Браун.
«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса.
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.Читать дальше