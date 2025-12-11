Ричмонд
Зак Браун о титуле Норриса: «Было непросто. Макс Ферстаппен — величайший пилот современности»

Исполнительный директор «Макларена» поделился впечатлениями от чемпионства Ландо Норриса, что позволило прервать доминирование Макса Ферстаппена в «Ф-1».

Источник: Спортс"

До этого нидерландец выиграл четыре титула подряд.

«Это было непросто. “Ред Булл” — невероятная команда, а Макс Ферстаппен — величайший пилот современности», — сказал Браун.

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса.

