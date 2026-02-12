Макс Ферстаппен: «Не имеет значения, способна ли машина “Ф-1” выигрывать гонки. Мне важно, насколько приятно ей управлять»

По словам Ферстаппена, он не получает удовлетворения от пилотажа, а новые болиды кажутся ему слишком технически сложными.
"Лично для меня не имеет значения, способна ли машина выигрывать гонки. На данном этапе моей карьеры меня главным образом меня волнует то, насколько приятно и комфортно ей управлять.
Ведь я, разумеется, изучаю и другие варианты [выступлений в гонках и не только], за пределами «Формулы-1», чем я бы мог заниматься в свое удовольствие. И при этом я понимаю, что нынешний технический регламент будет действовать довольно долго, так что посмотрим.
Лично я хочу просто нормально гоняться, не задумываясь лишний раз о том, насколько длинным или коротким должно быть торможение и нужно ли мне сейчас переключиться на повышенную или пониженную передачу. Потому что это напрямую влияет на скорость моего болида на прямой. А также, как мне кажется, с нынешними шинами и нынешними настройками болида уровень сцепления колес с трассой слишком уж низкий", — рассказал Ферстаппен.
«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам.