Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру — ну, пусть завершает»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не согласился с Максом Ферстаппеном, который раскритиковал поведение новых болидов.

Источник: Спортс"

По словам Норриса, гонщики скоро привыкнут к новым условиям, а болиды со временем станут намного быстрее.

«Лично мне очень нравится, это весело. Если ему хочется завершить карьеру — ну, пусть завершает. “Формула-1” меняется постоянно — иногда с точки зрения пилотажа становится лучше, иногда хуже. Но нам платят за выступления в гонках просто безумные деньги, так что вряд ли стоит жаловаться.

То есть, любой гонщик может уйти и попробовать найти что-то, что ему понравится больше. Лично я считаю, что это вызов, это весело и интересно, для инженеров и гонщиков.

Тебе нужно стараться менять стиль пилотажа, понимать разные вещи, учиться выполнять их иначе. Но мне по-прежнему нравится гоняться на этих машинах, путешествовать по миру и получать удовольствие. Так что я не вижу поводов жаловаться.

И я не думаю, что Макс будет гоняться так, будто ему на все наплевать — он все равно будет стараться победить. Просто он будет меньше улыбаться.

Да, эти машины определенно не так быстры, как болиды последних лет, они не так идеально управляются. Но я уверен, что если бы Макс только пришел в «Формулу-1» и это был его первый болид, то тогда он, вероятно, считал бы его потрясающим.

Да, ощущения от пилотажа нельзя назвать прекрасными, но они все равно хорошие. И новый регламент действует совсем мало времени, а значит болиды станут быстрее. Уже в следующем году, да и концу нынешнего сезона машины станут быстрее. Так что у каждого может быть свое мнение, это нормально", — рассказал Норрис.

