Макс Ферстаппен: «Мое желание гоняться не связано с результатами. Гонки должны приносить удовольствие»

И что если он будет побеждать, но не получая удовольствия от пилотажа, он предпочтет сменить сферу деятельности.
"Да, как гонщик я привык стараться всегда атаковать на пределе. Но это не всегда лучшее, что можно придумать, так что нужно уметь адаптироваться. И я не назвал бы это проблемой. Если ты умен, то будешь адаптироваться к новым условиям вокруг себя. Но весело ли это, получаешь ли ты от этого удовольствие? Нет, это не так.
И мое желание гоняться не связано с результатами. В конечном счете главное — гонки должны приносить удовольствие. Даже если ты оказываешься лучшим в пелотоне — причем вне зависимости от гоночной серии, о которой идет речь, — прежде всего гонки должны приносить удовольствие. Если ты не получаешь никакого удовольствия от работы, то долго ты не протянешь. Мне кажется, это работает для всех. Было бы не слишком приятно заниматься работой, которая тебе не нравится", — рассказал Ферстаппен.
