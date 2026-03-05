Ричмонд
Дэвид Крофт: «Мой прогноз — к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком “Ред Булл”

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт дал прогноза на сезон-2026. Крофта попросили предположить, какое сенсационное событие может пройти в предстоящем чемпионате — и тот предположил уход из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Источник: Спортс"

«Все это может не сбыться и вообще не иметь под собой каких-либо оснований. А еще стоит помнить о контексте. Но вот вам мой прогноз на сезон-2026. Так вот, я думаю, что к концу 2026 года Макс Ферстаппен уже не будет гонщиком “Ред Булл”. Куда именно он отправится, я не знаю, но таков мой прогноз», — заявил Крофт.

Горячие вопросы к «Ф-1»: «читерский» «Мерседес» победит чемпиона тестов «Феррари»? Поднимется ли команда Алонсо со дна?

