Кими Антонелли: «Хотел бы поучаствовать в GT с Ферстаппеном. Уже попросил о тестах на “Нордшляйфе”

"Это будет суперкруто. Я бы хотел поучаствовать в гонках на выносливость с Максом. Было бы потрясно.
Мы оба питаем страсть к GT. Очевидно, мне это передалось от отца, у которого своя команда в GT. Время от времени я по возможности тестирую машины. Макс тоже получает от этого удовольствие.
Очень круто, что он примет участие в «24 часах Нюрбургринга». Это будет очень крутая гонка — я точно ее посмотрю.
В будущем я бы очень хотел поучаствовать вместе с Максом в гонках на выносливость. Мы бы стали классным дуэтом — это был бы очень крутой опыт.
Я рассматриваю такой вариант. К примеру, я уже попросил о тестах на «Нордшляйфе», поскольку мне нравится эта трасса. Я бы хотел попробовать проехать по ней вживую", — сказал Антонелли.
Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026.