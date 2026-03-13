Ричмонд
Кими Антонелли: «Хотел бы поучаствовать в GT с Ферстаппеном. Уже попросил о тестах на “Нордшляйфе”

Пилот «Мерседеса» рассказал, что хотел бы составить компанию Максу Ферстаппену в гонках на выносливость.

Источник: Спортс"

"Это будет суперкруто. Я бы хотел поучаствовать в гонках на выносливость с Максом. Было бы потрясно.

Мы оба питаем страсть к GT. Очевидно, мне это передалось от отца, у которого своя команда в GT. Время от времени я по возможности тестирую машины. Макс тоже получает от этого удовольствие.

Очень круто, что он примет участие в «24 часах Нюрбургринга». Это будет очень крутая гонка — я точно ее посмотрю.

В будущем я бы очень хотел поучаствовать вместе с Максом в гонках на выносливость. Мы бы стали классным дуэтом — это был бы очень крутой опыт.

Я рассматриваю такой вариант. К примеру, я уже попросил о тестах на «Нордшляйфе», поскольку мне нравится эта трасса. Я бы хотел попробовать проехать по ней вживую", — сказал Антонелли.

Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026.