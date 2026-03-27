Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Ричардс, которого Ферстаппен выгнал с пресс-конференции: «Все еще восхищаюсь Максом и надеюсь, что отношения улучшатся»

Журналист The Guardian Джайлс Ричардс высказался о поведении Макса Ферстаппена на пресс-конференции — пилот «Ред Булл» велел репортеру «убраться» из-за вопроса о Гран-при Испании-2025, заданного в конце прошлого года.

Источник: Спортс‘’

«Меня никогда не выпроваживали с пресс-конференции. Это крайне редкий случай для журналиста в “Ф-1”, и практически никто не может вспомнить больше, чем один или два таких примера.

За более чем десятилетнюю работу в «Ф-1» я брал интервью у Ферстаппена, пожалуй, дюжину раз, и все они проходили в дружеской атмосфере, с юмором. Его выдающийся талант снискал похвалу и восхищение в этих статьях, в то время как критика была минимальной и лишь в тех случаях, когда она была необходимой. Но один инцидент в прошлом году, похоже, задел его за живое.

Не уверен, что у меня была глупая ухмылка [на пресс-конференции после Гран-при Абу-Даби-2025]. Безусловно, я был поражен резкостью его ответа, и это могло вызвать нервную улыбку. Но я не считал, что это было весело, и не потешался над ним.

[В Японии] Ферстаппен улыбался на протяжении всего обмена репликами. Наверное, он наслаждался властью? День продолжился; в мире есть куда более серьезные проблемы, чем то, что пилот «Ф-1» на тебя злится.

Через два часа кто-то разыскал мой адрес электронной почты. «Ты проблема. Ты токсичный кретин, который виноват во всей британской предвзятости в “Ф-1”. Ты отстой», — гласило сообщение. По крайней мере апострофы были поставлены в нужных местах, и письмо не было написано зеленым карандашом. Я не проверял соцсеть X и не планирую.

Коллеги в журналистском пуле были шокированы и беспокоились за мое состояние. «Невоспитанно», — ехидно отметил один из них о поведении Ферстаппена. Я в нормальном состоянии. Скорее мне некомфортно писать о себе в первом лице. Журналист никогда не стремится сам становиться героем истории, даже если сейчас это кажется неизбежным.

Но жаль, что случился этот инцидент и его последствия. И не в последнюю очередь — обвинения в предвзятости. За эти годы меня обвиняли, что я настроен против Льюиса Хэмилтона, против Себастьяна Феттеля, да против кого только не обвиняли.

Я все еще восхищаюсь Ферстаппеном и надеюсь, что наши отношения в будущем улучшатся. Иногда сложные и неудобные вопросы необходимо задавать. Это часть привилегированной работы", — написал Ричардс.

