Педро де ла Роса: «Уитли пока не переходит в “Астон Мартин”, Ньюи останется руководителем»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса ответил на вопрос о предполагаемом переходе в команду экс-руководителя «Ауди» Джонатана Уитли.

Источник: Спортс‘’

"Что ж, в данный момент мы остаемся… Наша структура… Мы довольны тем, что есть сейчас, понимаете? Тем, как организована команда. И Эдриан [Ньюи] является руководителем команды, но его роль больше — он управляющий технический партнер. В этом смысле все останется так же.

Джонатан ушел [из «Ауди»]. Наша команда не может комментировать это. Мы не знаем, почему он ушел, не знаем ситуацию. Единственное, что мы знаем — у нас есть руководитель команды, Эдриан Ньюи. И это останется неизменным. Мы должны верить в структуру руководства и не менять ее снова.

Переходит ли Уитли в «Астон Мартин»? Ну, пока нет. Мы не будем комментировать слухи и спекуляции. Надо также уважать и позицию самого Джонатана относительно своего будущего", — подчеркнул де ла Роса перед Гран-при Японии.

Уитли придется минимум год ждать перехода из «Ауди» в «Астон Мартин» (Planet F1).

Нико Хюлькенберг: «Узнал об уходе Уитли, когда мама прислала мне статью».

