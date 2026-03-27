Педро де ла Роса: «Уитли пока не переходит в “Астон Мартин”, Ньюи останется руководителем»

"Что ж, в данный момент мы остаемся… Наша структура… Мы довольны тем, что есть сейчас, понимаете? Тем, как организована команда. И Эдриан [Ньюи] является руководителем команды, но его роль больше — он управляющий технический партнер. В этом смысле все останется так же.
Джонатан ушел [из «Ауди»]. Наша команда не может комментировать это. Мы не знаем, почему он ушел, не знаем ситуацию. Единственное, что мы знаем — у нас есть руководитель команды, Эдриан Ньюи. И это останется неизменным. Мы должны верить в структуру руководства и не менять ее снова.
Переходит ли Уитли в «Астон Мартин»? Ну, пока нет. Мы не будем комментировать слухи и спекуляции. Надо также уважать и позицию самого Джонатана относительно своего будущего", — подчеркнул де ла Роса перед Гран-при Японии.
Уитли придется минимум год ждать перехода из «Ауди» в «Астон Мартин» (Planet F1).
Нико Хюлькенберг: «Узнал об уходе Уитли, когда мама прислала мне статью».