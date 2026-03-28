Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам “Ф-1”

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что его сын Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», может потерять мотивацию выступать в чемпионате.

Источник: Спортс‘’

«Говорят, это вопрос привычки, однако я уверен, что Макс не будет получать никакого удовольствия. Конечно, он всегда старается выжать максимум, это другой вопрос. Вместе с “Ред Булл” он делает все возможное, чтобы стать конкурентоспособнее.

Но гонки в этих болидах не бросают ему вызов. Честно говоря, боюсь, Макс потеряет мотивацию. Раньше гонки в болиде «Формулы-1» были для него самым прекрасным занятием. Но сейчас я настроен довольно-таки пессимистично. Хотел бы сказать, что это не так, но, глядя на его будущее, я действительно вижу потенциальную проблему.

Конечно, я пристально слежу за Максом, мы постоянно на связи. Но, когда смотришь эти сессии и слышишь, как пилоты отпускают ногу с педали газа, тяжело испытывать от этого хоть какой-то энтузиазм.

Две недели назад я проснулся посреди ночи, чтобы посмотреть практику в Китае, но после 15 минут выключил телевизор и снова лег спать. Раньше я никогда так не поступал, если речь шла в «Формуле-1». Наверное, это говорит о многом", — заявил Йос в интервью De Telegraaf.

Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает.

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше