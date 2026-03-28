Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам “Ф-1”

«Говорят, это вопрос привычки, однако я уверен, что Макс не будет получать никакого удовольствия. Конечно, он всегда старается выжать максимум, это другой вопрос. Вместе с “Ред Булл” он делает все возможное, чтобы стать конкурентоспособнее.
Но гонки в этих болидах не бросают ему вызов. Честно говоря, боюсь, Макс потеряет мотивацию. Раньше гонки в болиде «Формулы-1» были для него самым прекрасным занятием. Но сейчас я настроен довольно-таки пессимистично. Хотел бы сказать, что это не так, но, глядя на его будущее, я действительно вижу потенциальную проблему.
Конечно, я пристально слежу за Максом, мы постоянно на связи. Но, когда смотришь эти сессии и слышишь, как пилоты отпускают ногу с педали газа, тяжело испытывать от этого хоть какой-то энтузиазм.
Две недели назад я проснулся посреди ночи, чтобы посмотреть практику в Китае, но после 15 минут выключил телевизор и снова лег спать. Раньше я никогда так не поступал, если речь шла в «Формуле-1». Наверное, это говорит о многом", — заявил Йос в интервью De Telegraaf.
