В «Ауди» исключили возможность приглашения Хорнера (GP Blog)

Бывший руководитель «Ред Булл» ищет способ вернуться в «Формулу-1» — и, как считается, вместе с группой инвесторов претендует на покупку 24 процентов акций «Альпин».
В то же время бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя высказал предположение, что в приглашении Хорнера должны быть заинтересованы в команде «Ауди» — особенно после того, как Джонатан Уитли принял решение покинуть коллектив и согласиться на предложение «Астон Мартин».
Тем не менее, по информации GP Blog, в «Ауди» не заинтересованы в сотрудничестве с Хорнером и боссов концерна вполне устраивает кандидатура Маттиа Бинотто, который в данный момент руководит проектом «Ауди» в «Ф-1» и временно занял должность руководителя гоночной команды.
