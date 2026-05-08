Журналист Лобато: «Астон Мартин»-2026 — величайший провал команды в истории «Ф-1». Ближайший аналог — «Макларен»-2015, тоже с Алонсо"

«Нынешний провал “Астон Мартин”, на мой взгляд — величайший провал команды в истории “Формулы-1”.
Это коллектив с суперсовременной инфраструктурой, лучшей аэротрубой, новым симулятором. Есть команда инженеров по аэродинамике и других специалистов, которую собрали и переманили у соперников. Есть Эдриан Ньюи, и ожидания были колоссальными. А в итоге все провалилось, потому что сотрудничество с «Хондой» не работает. Это катастрофа, просто катастрофа.
Я настаиваю на том, что такой катастрофы в истории «Формулы-1» не было. Ближайший аналог — «Макларен»- «Хонда» [в 2015 году]. Тоже с Фернандо. Он был в обеих командах. Не знаю, невезение ли это — он очень хорош на трассе, но плох в принятии решений о том, куда перейти.
Я весь прошлый год объяснял людям на улице, которые останавливали меня и говорили: «Антонио, мы подписали Ньюи». «Но вы знаете, кто такой Ньюи?» И мне отвечали: «Да, чувак, он инженер и все такое». А я говорил: «Но чем он занимается? Он работает над аэродинамикой, создает антикрылья, болиды. А в следующем сезоне главное изменение — двигатели».
И «Астон Мартин» перешел от моторов «Мерседеса» к «Хонде». Вот ключевой момент", — заявил эксперт на ютуб-канале Сенена Морана.
