Экипаж Ферстаппена лидирует в гонке «24 часа Нюрбургринга» после 7 часов заезда

Нидерландец принимает участие в уик-энде в составе команды «Винвард» за рулем «Мерседеса» GT3. Вместе с ним выступают Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья.
В данный момент в гонке пройдено 43 круга — преимущество экипажа Ферстаппена над вторым местом, которое занимает экипаж № 80, составляет примерно 1 секунду. За рулем находится Лукас Ауэр.
Смотрите «24 часа Нюрбургринга» в прямом эфире на ТВ Старт.
Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.Читать дальше