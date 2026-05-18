Макс Ферстаппен: «Точно попытаюсь выступить на “24 часах Нюрбургринга” в 2027-м»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выступающий в серии NLS за рулем «Мерседеса», сообщил, что намерен выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2027 году.

Источник: Спортс‘’

Первый для нидерландца марафон завершился неудачей: Макс и его напарники Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья финишировали 38-ми из-за поломки.

"Конечно, я точно попытаюсь. Зависит от моего расписания.

Мне нравится соперничество и стиль борьбы в гонках на выносливость, работа с напарниками, 24-часовой заезд и суперсложная трасса. Все сразу«, — заявил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки.

У Ферстаппена дисквалификация после победы, 3 поломки и 0 подиумов за 7 гонок в «Ф-1» и NLS в 2026-м.

