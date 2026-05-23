Джордж Расселл о поуле к спринту: «Никогда не сомневался в себе»

"Отличные ощущения после тяжелого этапа в Майами, но я никогда не сомневался в себе. Я знаю, на что способен.
Это потрясающий автодром с высоким уровнем сцепления. Здесь ты чувствуешь, что пилотируешь настоящий болид «Ф-1» — такими и должны быть ощущения.
Сегодня все сошлось. Команда прекрасно себя проявила, подготовив обновления, и теперь мы сосредоточены на завтрашнем дне. Мы движемся вперед крошечными шагами", — заявил британец.
Расселл начнет мини-гонку с первого ряда вместе с напарником Андреа Кими Антонелли, со второго ряда стартуют пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
«Не буду говорить, что мы уедем вдаль со старта. История говорит, что происходит совсем не так. У “Макларена” были хорошие старты», — прокомментировал ситуацию Джордж.
Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Норрис — 3-й.