Андреа Кими Антонелли: «Круг получился плохим. Шины недостаточно прогрелись»

"Честно говоря, мой круг получился очень плохим. Чисто быстрый круг проехать не удалось. Я допустил ошибку, что немного сбило меня с ритма.
Затем я решил отправиться на быстрый круг на «софте», не проезжая подготовительный круг. И шины недостаточно прогрелись. Тем не менее, у нас все равно второе место, так что потенциал хороший.
Мы привезли в Канаду обновления болида, так что нам предстоит немного лучше разобраться в том, как они работают, поскольку баланс изменился. Тем не менее, как кажется, у нас все равно было некоторое преимущество", — рассказал Антонелли.
