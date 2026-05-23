Андреа Кими Антонелли: «Круг получился плохим. Шины недостаточно прогрелись»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Канады, признав, что опередить Джорджа Расселла в борьбе за поул не получилось из-за ошибки с подготовкой быстрого круга.

Источник: Спортс‘’

"Честно говоря, мой круг получился очень плохим. Чисто быстрый круг проехать не удалось. Я допустил ошибку, что немного сбило меня с ритма.

Затем я решил отправиться на быстрый круг на «софте», не проезжая подготовительный круг. И шины недостаточно прогрелись. Тем не менее, у нас все равно второе место, так что потенциал хороший.

Мы привезли в Канаду обновления болида, так что нам предстоит немного лучше разобраться в том, как они работают, поскольку баланс изменился. Тем не менее, как кажется, у нас все равно было некоторое преимущество", — рассказал Антонелли.

